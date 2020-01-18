Gaziantep ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu |CANLI
Süper Lig'de Fenerbahçe sezonun ikinci yarısını Gaziantep deplasmanında açıyor. Sarı lacivertlileri Gaziantep karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Saat 20'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.
Süper Lig'de Fenerbahçe sezonun ikinci yarısını Gaziantep deplasmanında açıyor. Sarı lacivertlileri Gaziantep karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Saat 20'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.
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FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriç
Ev sahibi Gaziantep ise maça; Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Morais, Chibsah, Diarra, Jefferson, Kadoye, Kenan 11'i ile başlayacak.
Sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile yaptığı maçı 5-0 kaybeden Gaziantep FK, devre transfer dönemini ise sessiz geçirdi.
Kamp döneminde sezon başında kadrosuna kattığı Rus kaleci Giouri Lontigkin ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, şu ana kadar herhangi bir transfer yapmadı.
İKİ OYUNCU TAKIMA DÖNÜYOR
Sezonun ilk yarısının özellikle son haftalarında sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken teknik direktör Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesinde 2 önemli kozuna kavuşuyor.
Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan uzak kalan Mehmet Erdem Uğurlu ile Furkan Soyalp'ın tedavilerinin tamamlandığı ve sakatlıktan çıktığı öğrenilirken, Fenerbahçe maçında teknik heyetin görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekleri bildirildi.
Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi ligdeki son 4 maçında ise 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
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