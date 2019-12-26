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Son dakika: Galatasaray Jesse Sekidika'yı transfer ediyor!

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Giriş Tarihi: 26.12.2019
GALATASARAY'DAN BİR TRANSFER DAHA!

Son dakika haberine göre; 'in güçlü takımlarından 'ın forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu 'yla anlaşma sağladığı iddia edildi.

'in güçlü takımlarından 'ın forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu 'yla anlaşma sağladı.

Nijeryalı oyuncunun devre arası kampına katılması bekleniyor.

A Spor

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