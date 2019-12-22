Fenerbahçe Beşiktaş |CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 16. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 19'da başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Taraftarlar beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanan maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptığı Fenerbahçe Beşiktaş maçında ilk düdük çaldı. BeIN SPORTS ekranından naklen yayınlana FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ mücadelesinin CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM
İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER...
FENERBAHÇE: Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Burak
2019 yılının son derbisi Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi. Sarı-lacivertliler, derbi mücadelesi öncesi topladığı 25 puanla haftaya 5. sırada girdi.
Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi.
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