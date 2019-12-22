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Beşiktaş'tan MHK ve TFF'ye mesaj

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Giriş Tarihi: 22.12.2019
BEŞİKTAŞ'TAN MHK VE TFF'YE MESAJ

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen , resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

, penaltı bekledikleri 2 pozisyonun karelerinin de içinde olduğu 3 kesitli bir paylaşımda bulundu. "Bu düzen böyle sürmeyecek" denildi.

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