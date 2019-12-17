Tuzlaspor - Galatasaray | Maç Başladı
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a konuk oluyor. Taraftarla karşılaşmayı A Spor ve ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilir.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, Tuzlaspor'a konuk oluyor. 20.45'te başlayan ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetiyor.
Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
TUZLASPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER..
Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Nagatomo, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Falcao
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