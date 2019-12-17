17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Tuzlaspor - Galatasaray | Maç Başladı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
TUZLASPOR - GALATASARAY | MAÇ BAŞLADI

, 5. Tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi 'a konuk oluyor. Taraftarla karşılaşmayı A Spor ve ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilir.

5. Tur rövanş maçında Galatasaray, Tuzlaspor'a konuk oluyor. 20.45'te başlayan ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetiyor.

Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

TUZLASPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER..

Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

Galatasaray: Muslera, Mariano, , Donk, Nagatomo, , , Taylan Antalyalı, Feghouli, , Falcao

Tuzlaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) TUZLASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN