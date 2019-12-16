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Başakşehir - Konyaspor | Canlı Anlatım

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Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR | CANLI ANLATIM

, 'in 15. haftasında 'u konuk ediyor. Ligde oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrıldıktan sonra takip eden 12 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu lacivertliler oynadığı 14 maçta 26 puan topladı ve 4. sırada bulunuyor. Son 7 maçında galibiyet yüzü görmeyen Konyaspor ise 14 puanla 15. sırada yer alıyor. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

'in 15. haftasında , 'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise . Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-KONYASPOR KARŞILAŞMASINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, , İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

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