Başakşehir - Konyaspor | Canlı Anlatım
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı ilk iki maçtan yenilgiyle ayrıldıktan sonra takip eden 12 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu lacivertliler oynadığı 14 maçta 26 puan topladı ve 4. sırada bulunuyor. Son 7 maçında galibiyet yüzü görmeyen Konyaspor ise 14 puanla 15. sırada yer alıyor. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, Konyaspor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa İlker Coşkun. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
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Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli
Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
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