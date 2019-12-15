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Sivasspor Fenerbahçe |CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 15. haftasında lider evinde 'yi ağırlıyor. Saat 16.30 başlayan müsabakayı hakem yönetiyor. Taraftarlar beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak olan Sivasspor - Fenerbahçe maçını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirler.

'in 15. haftasında lider evinde 'yi ağırlıyor. Saat 16.30 başlayan müsabakayı hakem yönetiyor.

Taraftarlar beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak olan Sivasspor - Fenerbahçe maçını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirler.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

İŞTE İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Goiano, Fatih, Fernando, Mert Hakan, Ziya, Emre, Yatabare.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Sadık, Serdar, Isla, Gustavo, Kruse, Emre, Rodrigues, Ozan, Vedat Muriç.

Sivasspor Fenerbahçe CANLI anlatım İZLE SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI ANLATIM İZLE

Fenerbahçe'nin deplasman performansı kötü

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses yarın görev yapamayacak.

Kart cezası sona eren Nabil Dirar ise teknik direktör 'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

CEZA SINIRINDA 3 OYUNCU

Fenerbahçe'de 16. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Kaynak:AA

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