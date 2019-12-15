Sivasspor Fenerbahçe |CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 16.30 başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Taraftarlar beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak olan Sivasspor - Fenerbahçe maçını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.
Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 16.30 başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
Taraftarlar beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak olan Sivasspor - Fenerbahçe maçını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.
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SİVASSPOR: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Goiano, Fatih, Fernando, Mert Hakan, Ziya, Emre, Yatabare.
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Sadık, Serdar, Isla, Gustavo, Kruse, Emre, Rodrigues, Ozan, Vedat Muriç.
Fenerbahçe'nin deplasman performansı kötü
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.
Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses yarın görev yapamayacak.
Kart cezası sona eren Nabil Dirar ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
CEZA SINIRINDA 3 OYUNCU
Fenerbahçe'de 16. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.Kaynak:AA
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