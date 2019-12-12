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Başakşehir'in ilk 11'leri belli oldu

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Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Medipol , J Grubu son maçında Alman ekibi 'a konuk oluyor. Grupta oynadığı 5 maçta 7 puan alan Başakşehir bir üst tura yükselmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Grup lideri Borussia Mönchengladbach'ın ise Roma ile birlikte 8 puanı bulunuyor. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

J Grubu son maçında temsilcimiz , 'a konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Borussia Park'ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Martinez yönetecek. Martinez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak.

İlk 11'ler

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo

Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli

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