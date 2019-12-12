Başakşehir'in ilk 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Grupta oynadığı 5 maçta 7 puan alan Başakşehir bir üst tura yükselmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Grup lideri Borussia Mönchengladbach'ın ise Roma ile birlikte 8 puanı bulunuyor. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında temsilcimiz Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Borussia Park'ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Martinez yönetecek. Martinez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak.
İlk 11'ler
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo
Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli
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