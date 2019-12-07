07 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'ın 11'i belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 07.12.2019
GALATASARAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Galatasaray, Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Adem 11'i ile sahada yer alacak.

Galatasaray'ın 11'i; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Adem

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN