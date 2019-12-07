Galatasaray'ın 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 07.12.2019
Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Galatasaray, Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Adem 11'i ile sahada yer alacak.
Galatasaray'ın 11'i; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Adem
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