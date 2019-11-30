CANLI: EURO 2020 kura çekimi! Türkiye'nin rakipleri belli oluyor!
Türkiye'nin EURO 2020'de rakiplerinin belli olacağı kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te başladı. Türkiye kura çekimine 3. torbadan katılacak. EURO 2020 kura çekimini canlı olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Türkiye'nin EURO 2020'de rakiplerinin belli olacağı kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te başladı. Türkiye kura çekimine 3. torbadan katılıyor. Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek turnuvaya toplam 24 takım katılacak. Turnuvada takımlar 6 grupta mücadele edecek ve her grupta 4 takım olacak. EURO 2020 kura çekimi canlı olarak ahaber.com.tr sayfasında...
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EURO 2020 KURA ÇEKİMİ TORBALARI
1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya
3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya
4'üncü Torba: Galler, Finlandiya, Play-Off A Yolu Galibi: (İzlanda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya), Play-Off B Yolu Galibi: (Bosna, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda) Play-Off C Yolu Galibi: (İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail), Play-Off D Yolu Galibi: (Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus)
EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?
EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu, turnuvanın bu anlamda farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor.
Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:
İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya
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