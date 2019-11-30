30 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

CANLI: EURO 2020 kura çekimi! Türkiye'nin rakipleri belli oluyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 30.11.2019 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019
CANLI: EURO 2020 KURA ÇEKİMİ! TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR!

Türkiye'nin 'de rakiplerinin belli olacağı kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te başladı. Türkiye kura çekimine 3. torbadan katılacak. EURO 2020 kura çekimini canlı olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Türkiye'nin 'de rakiplerinin belli olacağı kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te başladı. Türkiye kura çekimine 3. torbadan katılıyor. Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek turnuvaya toplam 24 takım katılacak. Turnuvada takımlar 6 grupta mücadele edecek ve her grupta 4 takım olacak. EURO 2020 kura çekimi canlı olarak ahaber.com.tr sayfasında...

SAYFAMIZ SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ TORBALARI

1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna

2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya

4'üncü Torba: Galler, Finlandiya, Play-Off A Yolu Galibi: (İzlanda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya), Play-Off B Yolu Galibi: (Bosna, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda) Play-Off C Yolu Galibi: (İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail), Play-Off D Yolu Galibi: (Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus)

EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?

EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu, turnuvanın bu anlamda farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:

İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN