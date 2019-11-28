Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında bugün Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Siyah beyazlı takımın ilk 11'i de belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius,Necip,Vida,Roco,Rebocho,Elneny,Oğuzhan,Caner,Diaby,Boyd,Umut
SLOVAN BRATİSLAVA: Greif, Bajrić, Abena, Bozhikov, Bozhikov, Holman, De Kamps, Ibrahim, Daniel, Rharsalla, Šporar
4 maçta da yenildi
Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı.
K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.
Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.
Lens cezalı
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak.
Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.
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