Başakşehir'in ilk 11'leri belli oldu

Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte Başakşehir'in ilk 11'i...

Temsilcimiz Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor.

20.55'te başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan'ın yardımcıları Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - ROMA | İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Skrtel, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Roma: Lopez - Santon, Mancini, Smalling, Kolarov, Pellegrini, Veretout, Diawara, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

GALİBİYET TURU GETİRECEK

Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor. İtalya'da oynanan maçta Roma 4-0 kazanmıştı.

Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Roma'yla çok önemli bir maç yapacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

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