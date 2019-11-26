Galatasaray-Club Brugge | İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray Club Brugge maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz..

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 283 maçında 99 galibiyet elde ederken, 110 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Donk, Nagatomo, Marcao, Mariano, Ömer, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem

Club Brugge: Mignolet. Ricca, Deli, Mechele, Balanta, Mata, Rits, Vanaken, Diatta, Dennis, Openda