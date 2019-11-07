Wolfsberger - Başakşehir ilk 11'leri belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Wolfsberger’le karşılaşacak. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden ve gruptan çıkma şansı bulunan Başakşehir deplasmanda da kazanmak istiyor. Mücadele öncesi temsilcimiz Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak. Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçını yitirmeyen Medipol Başakşehir, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.

Wolfsberger - Başakşehir ilk 11'ler:

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli