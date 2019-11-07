07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Wolfsberger - Başakşehir ilk 11'leri belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
WOLFSBERGER - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Medipol , ’nde deplasmanda Wolfsberger’le karşılaşacak. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden ve gruptan çıkma şansı bulunan Başakşehir deplasmanda da kazanmak istiyor. Mücadele öncesi temsilcimiz Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Medipol , J Grubu dördüncü haftasında deplasmanda temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak. Grupta ilk 3 maçında 4 puan alan ve averajla 2. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, rakibini 'da oynanan ilk karşılaşmada 1-0 mağlup etmişti. Wolfsberger ise grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçını yitirmeyen Medipol Başakşehir, deplasmanda rakibini yenmesi durumunda üst tura çıkmak için önemli bir avantaj elde edecek.

Wolfsberger - Başakşehir ilk 11'ler:

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb, Niangbo, Ritzmaier, Niangbo, Liendl, Weissman

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN