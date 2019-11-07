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Braga - Beşiktaş canlı anlatım

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Giriş Tarihi: 07.11.2019 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
BRAGA - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

, K Grubu 4. maçında deplasmanda Braga ile karşılaşıyor. 3 maç sonunda 7 puan toplayan Portekiz ekibi grubun zirvesinde yer alıyor. Henüz puanla tanışamayan Beşiktaş ise son sırada. Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.

K Grubu 4. maçında , Portekiz ekibi Braga'ya konuk oluyur. TSİ 23.00'te başlayacak ve Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika'nın yardımcıları Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas.

Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Caner Erkin, Lens, Oğuzhan, Kartal Karya, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın

Braga: Eduardo, Esgaio, Wallace, Bruno Viana, Sequeira, Palhinha, Fransergio, Andre Horta, Paulinho, Galeno, Ricardo Horta.

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