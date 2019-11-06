Real Madrid - Galatasaray - CANLI ANLATIM
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'e konuk oluyor. Grupta 1 puanla son sırada bulunan temsilcimiz tur umutlarını korumak için sahadan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda. TSİ 23.00'te başlayacak Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'e konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Patrick Ittrich.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Juventus'ta Merih Demiral patlaması! Oynaması için yalvardılar
- Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece
- Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
- Sergen Yalçın'ın gördüğü kart başını yakabilir
- Dev maça saatler kaldı!
- G.Saray R.Madrid'i devirdi! Asker selamını verdi
- Trabzonspor kadrosu açıklandı! Tam 9 isim...
- Napoli'de futbolcuların kamp isyanı
- İmza atacak 2. isim belli oldu
- Abdullah Avcı'dan yıkan haber
Daha Fazla Gör
- Richard Spencer'dan çarpıcı tespit! "İngiltere ve ABD başarısız oldu"
- FETÖ'den ceza alan eski MİT'çi Basri Aktepe için gerekçeli karar açıklandı
- Son dakika: Kosova'dan getirilen FETÖ'cüler hakkında karar
- Fatih'te 4 kardeşin ölümünde son dakika gelişmesi! Siyanür içerek...
- DKM yarı otomatik keskin nişancı tüfeği geliyor! KOSGEB desteğiyle ile yapıldı
- Başkan Erdoğan Obama ile arasında geçen kritik diyaloğu anlattı!
- Başkan Erdoğan: Dindar nesil sizin elinizde yetişecek
- ABD başkanları acıların baş aktörü oldu! İşte ABD’nin kanlı tarihi…
- Alman-Fransız kanalı Arte'de çarpıcı FETÖ belgeseli! Örgütün gerçek yüzünü böyle anlattılar…
- Palamut diye satılan tombik balığına dikkat! Balık pazarında alarm…
- Son Dakika: Bakan Fatih Dönmez'den o işçilere tazminat müjdesi!
- Türk savunma sanayisi güçleniyor! 2020'de...