06 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Real Madrid - Galatasaray - CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 06.11.2019 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019
REAL MADRİD - GALATASARAY - CANLI ANLATIM

, A Grubu 4. maçında 'e konuk oluyor. Grupta 1 puanla son sırada bulunan temsilcimiz tur umutlarını korumak için sahadan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda. TSİ 23.00'te başlayacak 'da oynanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.

A Grubu 4. maçında , İspanyol devi 'e konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve 'da oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Patrick Ittrich.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN