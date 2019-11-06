Real Madrid - Galatasaray - CANLI ANLATIM

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid'e konuk oluyor. Grupta 1 puanla son sırada bulunan temsilcimiz tur umutlarını korumak için sahadan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda. TSİ 23.00'te başlayacak Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebileceksiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, İspanyol devi Real Madrid'e konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Patrick Ittrich.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema

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