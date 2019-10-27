Son dakika: Galatasaray'ın Beşiktaş karşısındaki 11'i belli oldu
Saat 19'da başlayacak olan derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı kırmızılıların derbide maça başlayacağı 11 belli oldu. Hafta içerisinden Real Madrid ile oynan Şampiyonlar Ligi mücadelesinden oyundan alınırken taraftarlarla atışan Faslı futbolu Belhanda ile ilgili Fatih Terim kararını verdi. Peki Faslı yıldız derbiye ilk 11'de mi yoksa kulübede mi başlayacak. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında maça başlayacağı 11...
Saat 19'da başlayacak olan derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı kırmızılıların derbide maça başlayacağı 11 belli oldu. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında maça başlayacağı 11...
Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanan Real Madrid maçında taraftarların tepkisini çeken Belhanda, oynudan çıkarken de taraftarlarla tartışma yaşamıştı. Daha sonra Faslı yıldız sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak bu olayla ilgili özür dilediğini duyurdu. Peki Fatih Terim Beşiktaş karşısında Belhanda'ya ilk 11'de mi şans verecek yokda Faslı yıldız derbiye kulübede mi başlayacak? İşte o sorunun yanıtı...
İŞTE GALATASARAY'IN DERBİDEKİ 11'İ... Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone
GALATASARAY'DA RYAN DONK KADRODA YOK
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Ryan Donk şoku yaşanıyor.
33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oğlunun geçirdiği operasyon sebebiyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını duyurdu.
Ryan Donk, söz konusu paylaşımında, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 resmi maçta 238 dakika süre almıştı.
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