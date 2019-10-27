Beşiktaş ve Galatasaray |CANLI ANLATIM

Dolmabahçe'de derbi heyecanı başladı. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Beşiktaş Galatasaray CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

Dolmabahçe'de derbi heyecanı başladı. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Beşiktaş Galatasaray CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

İŞTE BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN DERBİYE BAŞLADIĞI 11'LER...

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone

GALATASARAY'DA RYAN DONK KADRODA YOK

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Ryan Donk şoku yaşanıyor.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, oğlunun geçirdiği operasyon sebebiyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacağını duyurdu.

Ryan Donk, söz konusu paylaşımında, "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 5 resmi maçta 238 dakika süre almıştı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9. Hafta mücadelesinde Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, BeIN Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar üstlenecek.

RUİZ VE NKOUDOU KADRODAN ÇIKARILDI



Beşiktaş'ta Victor Ruiz ve Kevin Nkoudou, Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi kadrosundan çıkartıldı.

FATİH TERİM'İN 61. MÜCADELESİ

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 61. kez bir derbide görev yapacak.



Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ile Beşiktaş'a karşı, Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 60 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşadı.



TERİM 30. KEZ BEŞİKTAŞ KARŞISINDA



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş ile daha önce 30 maç yaptı.



Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 6'sında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Fenerbahçe ile oynadığı 30 derbide ise 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.



SÜPER LİG'DE 43. DERBİ ÜSTLÜK GALATASARAY'DA!



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde daha önce Süper Lig'de 43 derbi maçına çıktı.



Sarı-kırmızılı takım bu müsabakaların 14'ünden galibiyetle ayrılırken, 17'sinde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu.



Galatasaray, Fatih Terim idaresinde ligde Beşiktaş ile oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet gördü. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynanan 22 lig müsabakasında ise 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.