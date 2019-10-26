Fenerbahçe Konyaspor maçı CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ve tüm detaylarını anbean ahaber.com.tr internet sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın hakemi Ali Şansalan... VAR hakemi ise Halil Umut Meler.
Taraftarlar Fenerbahçe Konyaspor maçın CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM
MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Ömer Ali, Mücahit Can
KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI
Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.
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