Trabzonspor- Krasnodar karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor- Krasnodar maçı için geri sayım devam ediyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Krasnodar’u ağırlayacak. Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalışacak. İşte Trabzonspor'un ilk 11'leri...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında evinde Rus temsilcisi Krasnodar'u konuk ediyor.
Grupta oynadığı iki karşılaşmada 1 mağlubiyet 1'de beraberlik alan bordo mavili ekip 3. maçlar öncesinde 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman ve öğrencilerinin hedefi ise kendi evinde seyirci avantajıyla birlikte mutlak hedef 3 puan...
TRABZON'DA 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Fernandes, Pereira, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg
TRABZONSPOR KRASNODAR CANLI karşılaşması beIN SPORTS ekranından şifreli ekrana geliyor. Futbolseverler ise maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş - Braga CANLI
- Türk takımının formasıyla pozu olay oldu
- Juventus'tan Merih Demiral ve asker selamı açıklaması!
- Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar nelerdir?
- Beşiktaş Braga maçı canlı anlatım
- Rıza Kayaalp Dünya Askeri Oyunları'nda şampiyon oldu
- Başakşehir Wolfsberger CANLI
- Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman bakın aslen nereli çıktı!
- Trabzonspor Krasnodar maçı CANLI anlatım |Video
- Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm canlı izle! – ATV
- Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar | BJK Braga maçı şifresiz hangi kanalda?
- Doğu Perinçek: Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi
- Bakan Berat Albayrak: Tüm saldırılara rağmen böyle önemli bir başarıyı elde ettik
- 2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!
- 2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...
- İstanbul'daki 5 taksimetre firması hakkında soruşturma
- Başkan Erdoğan'dan dünyaya hodri meydan: Gereken neyse yaptık yapıyoruz ve yapacağız
- Faizlerde büyük düşüş! Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 24 Ekim Garanti, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları…
- Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'na tepki: Tümüyle reddediyoruz