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Trabzonspor- Krasnodar karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

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Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

- maçı için geri sayım devam ediyor. Trabzonspor, Avrupa Ligi C Grubu maçında Krasnodar’u ağırlayacak. Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalışacak. İşte Trabzonspor'un ilk 11'leri...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında evinde Rus temsilcisi Krasnodar'u konuk ediyor.

Grupta oynadığı iki karşılaşmada 1 mağlubiyet 1'de beraberlik alan bordo mavili ekip 3. maçlar öncesinde 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman ve öğrencilerinin hedefi ise kendi evinde seyirci avantajıyla birlikte mutlak hedef 3 puan...

TRABZON'DA 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Fernandes, Pereira, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg

TRABZONSPOR KRASNODAR CANLI karşılaşması beIN SPORTS ekranından şifreli ekrana geliyor. Futbolseverler ise maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler...

TRABZONSPOR KRASNODAR CANLI ANLATIM VİDEO

Trabzonspor Krasnodar maçı CANLI anlatım |Video TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI CANLI ANLATIM |VİDEO

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