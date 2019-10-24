Trabzonspor - Krasnodar CANLI ANLATIM

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında Krasnodar’u ağırlıyor. Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalışacak. Trabzonspor - Krasnodar mücadelesini ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçında evinde Rus temsilcisi Krasnodar'u konuk ediyor.

Grupta oynadığı iki karşılaşmada 1 mağlubiyet 1'de beraberlik alan bordo mavili ekip 3. maçlar öncesinde 1 puanla 3. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman ve öğrencilerinin hedefi ise kendi evinde seyirci avantajıyla birlikte mutlak hedef 3 puan...

TRABZON'DA 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Campi, Fernandes, Pereira, Abdülkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Stotski, Suleymanov, Petrov, Vilhena, Berg

TRABZONSPOR KRASNODAR CANLI karşılaşması beIN SPORTS ekranından şifreli ekrana geliyor. Futbolseverler ise maçı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler...

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