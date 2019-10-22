Galatasaray-Real Madrid maçının 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında bu akşam Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid'i misafir edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan maçı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. İşte takımların ilk 11'leri...
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema.
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