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Galatasaray-Real Madrid maçının 11'leri belli oldu

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Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında bu akşam , temsilcisi 'i misafir edecek. Stadı'nda oynanacak olan maçı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. İşte takımların ilk 11'leri...

: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, , Babel, Andone.

: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema.

Galatasaray Real Madrid maçı canlı anlatım izle! |Video GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI CANLI ANLATIM İZLE! |VİDEO

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