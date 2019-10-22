Galatasaray Real Madrid maçı CANLI anlatım
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında bu akşam Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynan maçı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında bu akşam Galatasaray, İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynan maçı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema.
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