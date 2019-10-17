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Spor Bakanlığı: Halkımız Fransa'ya gereken cevabı verdi

SPOR
Giriş Tarihi: 17.10.2019
SPOR BAKANLIĞI: HALKIMIZ FRANSA'YA GEREKEN CEVABI VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet , 'nın asker selamı sonrası kalkıştığı hamleleri hedef aldı. Kasapoğlu, "Fransa'ya gençlerimizin ve halkımızın her kesiminin en güzel cevabı verdiğini de görüyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet , "Futbolda dünya şampiyonu olmuş 'nın, futboldaki gücü herkes tarafından malum olan bir ülkenin böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz. Buna gençlerimizin, halkımızın, her kesimin en güzel cevabı verdiğini de görüyoruz. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz. Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini hep birlikte gördük."

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