Yunanistan'da çirkin görüntü! Türk oyuncular pankarttı indirtti...

Girit'te Brezilya ile Türkiye’nin karşı karşıya geldiği Socca World Cup turnuvasında, Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemeye yönelik devam eden Barış Pınarı Harekatı Yunan taraftarlar tarafından pankart ve sloganlarla protesto edildi. Türkiye karşıtı protestolar nedeniyle Türk futbolcularımız, sahayı terk etti.

Yunanistan'da mini-foot maçında Türkiye karşıtı protestolar nedeniyle Türk futbolcularımız, sahayı terk etti.

Spor Arena Dış Haber | Yunanistan'da skandal görüntüler gündem oldu! Girit'te Türkiye ve Brezilya arasında oynanan mini-foot maçında Yunan taraftarlar, Türkiye karşıtı pankartlar açtı.

Oyuncuların tam yanına açılan pankartın yanı sıra taraftarlar, Türkiye aleyhine tezahüratlarda bulundu.

MİLLİ FUTBOLCULAR, SAHAYI TERK ETTİ

Milli futbolcular ise karşılaşmanın 9. dakikasında bu şartlarda maça devam edemeyeceklerini hakeme belirtti. Futbolcular, çirkin pankartın kaldırılmaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi ve sahayı terk etti.

Bunun ardından güvenlik güçleri, Yunan taraftarların elinden pankartı aldı ve maç, kaldığı yerden devam etti. Öte yandan maçı Brezilya 1-0 kazandı.