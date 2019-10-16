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Altay Bayındır'a flaş talip

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Giriş Tarihi: 16.10.2019
ALTAY BAYINDIR'A FLAŞ TALİP

Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, formayı kaptı. Süper Lig'in geride kalan haftalarında kaleyi kimseye kaptırmayan Altay Bayındır'ın talipleri de artmaya başladı. Sarı-lacivertli takıma geldiği günden bu yana kalede güven veren ve taraftarın sevgilisi konumuna gelen genç file bekçisine sürpriz bir talip çıktı..

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takıma yaz transfer sezonunda Ankaragücü'nden transfer olan genç file bekçisi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

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