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Türkiye, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti

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Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
TÜRKİYE, ARNAVUTLUK'U 1-0 MAĞLUP ETTİ

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası () Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti.

detaylar gelecek...

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