Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i belli oldu
Giriş Tarihi: 03.10.2019
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden Trabzonspor, grupta iyi bir sıralama oluşturabilmek için Basel karşısında galibiyet arıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.Trabzonspor'un Basel karşısındaki 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Doğan, A. Parmak, Avdijaj, Sörloth, Sturridge
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