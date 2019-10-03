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Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2019
TRABZONSPOR'UN BASEL MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU

Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden , grupta iyi bir sıralama oluşturabilmek için Basel karşısında galibiyet arıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

'un Basel karşısındaki 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Doğan, A. Parmak, Avdijaj, Sörloth, Sturridge

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