Medipol Başakşehir - Borussia Mönchengladbach canlı anlatım
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya ekibi Borussia Mönchengladbach’ı konuk ediyor. 19.55’te başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. 19.55'te başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. Karşılaşmayı Canlı anlatım olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo
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