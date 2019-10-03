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Medipol Başakşehir - Borussia Mönchengladbach canlı anlatım

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Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN 11'İ BELLİ OLDU

, Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında ekibi Borussia Mönchengladbach’ı konuk ediyor. 19.55’te başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. 19.55'te başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. Karşılaşmayı Canlı anlatım olarak ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo

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