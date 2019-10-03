Beşiktaş - Wolverhampton canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı ağırlıyor. Temsilcimiz müdadeleye Karius, Douglas, Vida, Necip, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Lens, Llajic, N'Koudou, Güven 11'iyle çıkacak. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Karşılaşmayı buradan anbean takip edebilirsiniz...

CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Karius, :Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Güven Yalçın

Wolves: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto

Diaby'de flaş gelişme!

Dün gece kamp kadrosunda yer alan Diaby gece yaşadığı bulantı ve kısma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı... Viral gastroenterit teşhisi koyulan oyuncumuza serum tedavisi uygulandı.

Beşiktaş ve Wolverhampton tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bu maç aynı zamanda Wolverhampton'un tarihinde bir Türk takımıyla yaptığı ilk maç olacak. Ön eleme maçları da dahil edildiğinde Beşiktaş, iç sahada İngiliz takımlarına karşı oynadığı son dört maçta yenilmedi ve son üç maçta gol yemedi.