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Beşiktaş - Wolverhampton canlı anlatım

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Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
BEŞİKTAŞ'IN WOLVERHAMPTON MAÇI İLK 11'İ BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz , İngiliz temsilcisi 'ı ağırlıyor. Temsilcimiz müdadeleye Karius, Douglas, Vida, Necip, Rebocho, Elneny, Dorukhan, Lens, Llajic, N'Koudou, Güven 11'iyle çıkacak. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Karşılaşmayı buradan anbean takip edebilirsiniz...

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11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Karius, :Douglas, Vida, Necip Uysal, Rebocho, Dorukhan, Elneny, Lens, Ljajic, N'Koudou, Güven Yalçın

Wolves: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Doherty, Ruben Neves, Moutinho, Jonny, Gibbs-White, Jimenez, Pedro Neto

Diaby'de flaş gelişme!

Dün gece kamp kadrosunda yer alan Diaby gece yaşadığı bulantı ve kısma şikayeti nedeniyle kadrodan çıkartıldı... Viral gastroenterit teşhisi koyulan oyuncumuza serum tedavisi uygulandı.

ve tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bu maç aynı zamanda Wolverhampton'un tarihinde bir Türk takımıyla yaptığı ilk maç olacak. Ön eleme maçları da dahil edildiğinde Beşiktaş, iç sahada İngiliz takımlarına karşı oynadığı son dört maçta yenilmedi ve son üç maçta gol yemedi.

Beşiktaş Wolverhampton UEFA maçı canlı anlatım |Video BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON UEFA MAÇI CANLI ANLATIM |VİDEO

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