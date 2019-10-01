Galatasaray - PSG maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 01.10.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2'nci haftasında Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz üstlenecek.
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao
PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Hasan Ali Kaldırım New York'a gitti
- Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
- Galatasaray - PSG canlı anlatım |Video İZLE
- Galatasaray PSG maçı şifresiz veren kanallar hangileri? GS PSG şifresiz veren kanallar listesi!
- Suat Arslanboğa kimdir? Suat Arslanboğa sözleşmesi neden feshedildi?
- Galatasaray PSG maçını veren yabancı kanallar nelerdir?
- Geleneksel lezzetler Etnospor'da tanıtılacak
- CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekansı nedir?
- Galatasaray PSG maçı radyodan dinle! GS PSG maçı radyo yayını var mı?
- TFF kural hatası itirazı konusunda kararını verdi
Daha Fazla Gör
- Elektronik sigara yasaklanacak mı? Elektronik sigara için flaş açıklama!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 141. bölüm canlı izle! EDHO izle! | ATV
- Galatasaray PSG maçını veren yabancı kanallar nelerdir? GS PSG maçı izleme yolları!
- Galatasaray PSG maçı radyodan dinle! GS PSG maçı radyo yayını var mı?
- CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekansı nedir?
- Galatasaray PSG maçı şifresiz veren kanallar hangileri? GS PSG şifresiz veren kanallar listesi!
- Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 2 terörist öldürüldü
- Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Başvurular devam ediyor!
- Suat Arslanboğa kimdir? Suat Arslanboğa sözleşmesi neden feshedildi?
- Selahattin Demirtaş'a PKK'nın kalesi Almanya'dan ödül!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Bir gece ansızın gelebiliriz
- Son dakika: Mustafa Şentop: Tarihin önemli bir kavşak noktasındayız