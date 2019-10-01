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Galatasaray - PSG maçında 11'ler belli oldu

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Giriş Tarihi: 01.10.2019
GALATASARAY - PSG MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2'nci haftasında Galatasaray ile arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi

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