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Trabzon'da 11'ler belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
TRABZON'DA 11'LER BELLİ OLDU

Son dakika haberi.. derbisine dakikalar kala iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. İşte Süper Lig'in 6. haftasındaki ikinci derbinin 11'leri.

ilk 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Nkoudou, Burak

'un ilk 11'i: Uğur Can, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Hüseyin, Novak, Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Pereira, Anthony Nwakaeme, Alexander Sorloth

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