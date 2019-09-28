Galatasaray - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi ebedi dostu Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Dev derbiye dair bütün detaylar ve canlı anlatım ahaber.com.tr'de... Galatasaray - Fenerbahçe derbisini ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

GALATASARAY - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Falcao, Belhanda, Babel, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

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GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİNDE 390. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.