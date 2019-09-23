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Sivasspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

'in 5.haftasında deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Parmak, Mikel, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre , Yatabare

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