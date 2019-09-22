Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Son dakika haberi...Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 5. Hafta karşılaşmaları kapsamında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Maça ilişkin tüm detaylar ahaber.com.tr'de...



İLK 11'LER



Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli, Donaldo, Buğra, Guilherme, Jahovic.

Galatasaray:

Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer, Adem, Babel, Andone

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM - VİDEO İZLE

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig 5. hafta Yeni Malatyaspor Galatasaray karşılaşması bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalı ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Maçın canlı skor takibi takvin.com.tr'de olacak...

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Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele öncesi OPTA tarafından hazırlanan maç önü notları şu şekilde:

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın Süper Lig'deki dört karşılaşmasında da ev sahipleri sahadan galip ayrıldı.

Bu sezon ligde topa en fazla sahip olan üçüncü ve dördüncü takım bu maçta karşılaşacak: Galatasaray (%59,5) & Yeni Malatyaspor (%58,8).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu mücadelesi kazanan iki oyuncudan biri Galatasaraylı Christian Luyindama (22; Aaron Appindangoye ile birlikte)