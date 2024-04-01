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HALİL ÇINAR Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / AHMETPAŞA
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FATİH ÖZDAMAR Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / BAŞMAKÇI
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MERTCAN POSTALCIOĞLU Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / BAYAT
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AYNUR BİRCAN Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN
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MERT EROĞLU Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / ÇAY
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İSMAİL ŞANLI Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / ÇOBANLAR
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İSA MUHAMMET KARAHAN Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI
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TEVFİK DEMİR Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / DİNAR
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MURATHAN ÇINAR Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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ABDULLAH SÖNMEZ Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / EVCİLER
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ALİ KILINÇ Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / GEBECELER
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AHMET CENK SARIKOÇ Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / HOCALAR
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ENGİN GÜNDÜZ Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / İHSANİYE
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ASLI DALGIÇ Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / İSCEHİSAR
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GÖKHAN ÇAKMAR Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / KIZILÖREN
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BURKAHAN İNGEÇ Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ
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ALİ İNGEÇ Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI
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HASAN KAPLAN Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / SİNANPAŞA
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ALİ TOKMAN Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / ŞUHUT
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SADETTİN DALGIÇ Zafer Partisi
AFYONKARAHİSAR / SULTANDAĞI