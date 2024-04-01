PARTÄ°
AK PARTÄ°
MHP
CHP
Ä°YÄ° PARTÄ°
DEM PARTÄ°
YENÄ°DEN REFAH
BBP
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ZAFER PARTÄ°SÄ°
MEMLEKET
SOL PARTÄ°
ANAP
DSP
TKP
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BTP
GELECEK
YTP
EMEP
HÃœDA PAR
HAK-PAR
OCAK
AB PARTÄ°
DP
GBP
MÄ°LLET
MÄ°LLÄ° YOL
AP
ADP
DEVA PARTÄ°SÄ°
SAADET
VATAN
BÄžMSZ
ADAYLAR
Sabah.com.tr
28 MayÄ±s 2023 SeÃ§im SonuÃ§larÄ±
14 MayÄ±s 2023 SeÃ§im SonuÃ§larÄ±
31 Mart 2019 Yerel SeÃ§im SonuÃ§larÄ±
24 Haziran 2018 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±
PaylaÅŸ
SEÃ‡Ä°M SONUÃ‡LARI
2024
ÅžEHÄ°R
Ä°STANBUL
ANKARA
Ä°ZMÄ°R
BURSA
ANTALYA
ADANA
ADIYAMAN
AFYONKARAHÄ°SAR
AÄžRI
AKSARAY
AMASYA
ARDAHAN
ARTVÄ°N
AYDIN
BALIKESÄ°R
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BÄ°LECÄ°K
BÄ°NGÃ–L
BÄ°TLÄ°S
BOLU
BURDUR
Ã‡ANAKKALE
Ã‡ANKIRI
Ã‡ORUM
DENÄ°ZLÄ°
DÄ°YARBAKIR
DÃœZCE
EDÄ°RNE
ELAZIÄž
ERZÄ°NCAN
ERZURUM
ESKÄ°ÅžEHÄ°R
GAZÄ°ANTEP
GÄ°RESUN
GÃœMÃœÅžHANE
HAKKARÄ°
HATAY
IÄžDIR
ISPARTA
KAHRAMANMARAÅž
KARABÃœK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KAYSERÄ°
KIRIKKALE
KIRKLARELÄ°
KIRÅžEHÄ°R
KÄ°LÄ°S
KOCAELÄ°
KONYA
KÃœTAHYA
MALATYA
MANÄ°SA
MARDÄ°N
MERSÄ°N
MUÄžLA
MUÅž
NEVÅžEHÄ°R
NÄ°ÄžDE
ORDU
OSMANÄ°YE
RÄ°ZE
SAKARYA
SAMSUN
SÄ°Ä°RT
SÄ°NOP
SÄ°VAS
ÅžANLIURFA
ÅžIRNAK
TEKÄ°RDAÄž
TOKAT
TRABZON
TUNCELÄ°
UÅžAK
VAN
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
Ä°LÇE
PARTÄ°
AK PARTÄ°
MHP
CHP
Ä°YÄ° PARTÄ°
DEM PARTÄ°
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BBP
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DSP
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ABP
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HAK-PAR
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SAADET
VATAN
BÄžMSZ
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60
Ajans Veri Saati:
01 Nisan 2024, 21:26
AKSARAY AÄžAÃ‡Ã–REN AÃ‡ILAN SANDIK ORANI
%0
Toplam SeÃ§men
0
AÃ§Ä±lan SandÄ±k
0
KullanÄ±lan Oy
0
GeÃ§erli Oy
0
GeÃ§ersiz Oy
0
KatÄ±lÄ±m OranÄ±
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BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYLARI 2024
Ä°L
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ADIYAMAN
AFYONKARAHÄ°SAR
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AMASYA
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AYDIN
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BARTIN
BATMAN
BAYBURT
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BOLU
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