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RECEP YAKUP GÜL SAADET
AFYONKARAHİSAR / AHMETPAŞA
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AHMET GÖNEN SAADET
AFYONKARAHİSAR / AKHARIM
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ALİ VEHRİ SAADET
AFYONKARAHİSAR / AKÖREN
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HÜDAYİ MAMAK SAADET
AFYONKARAHİSAR / BAŞMAKÇI
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İLYAS DİKİCİ SAADET
AFYONKARAHİSAR / BAYAT
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İSMAİL DİLEK SAADET
AFYONKARAHİSAR / BEYYAZI
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HECAZİ ERTÜRK SAADET
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN
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MEHMET AKKOYUN SAADET
AFYONKARAHİSAR / ÇAY
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SÜLEYMAN BALLIKAYA SAADET
AFYONKARAHİSAR / ÇAYIRBAĞ
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RAMAZAN USLU SAADET
AFYONKARAHİSAR / ÇIKRIK
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HÜSEYİN ŞAHİN SAADET
AFYONKARAHİSAR / ÇOBANLAR
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MUSTAFA ÜNLÜ SAADET
AFYONKARAHİSAR / DAVULGA
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SÜLEYMAN KORKMAZ SAADET
AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI
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SÜLEYMAN TOKMAK SAADET
AFYONKARAHİSAR / DEĞİRMENAYVALI
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BURCU BEŞKARDEŞ SAADET
AFYONKARAHİSAR / DEREÇİNE
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FATİH EMİN GENÇAY SAADET
AFYONKARAHİSAR / DİNAR
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MUSTAFA KORKMAZ SAADET
AFYONKARAHİSAR / DİŞLİ
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NECMETTİN ÜNLÜ SAADET
AFYONKARAHİSAR / DÖĞER
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YASEMİN İMREN SAADET
AFYONKARAHİSAR / DÜZAĞAÇ
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DOĞAN BULDUK SAADET
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ
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MEHMET OĞUZ SAADET
AFYONKARAHİSAR / ERKMEN
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VEYSEL KORKMAZ SAADET
AFYONKARAHİSAR / EVCİLER
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CENGİZHAN TURGUT SAADET
AFYONKARAHİSAR / FETHİBEY
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HASAN HÜSEYİN DEMİREL SAADET
AFYONKARAHİSAR / GAZLIGÖL
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CANER ÖNAL SAADET
AFYONKARAHİSAR / GEBECELER
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MAHMUT ÇENGELCİ SAADET
AFYONKARAHİSAR / GÖMÜ
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SARE BAYRAM SAADET
AFYONKARAHİSAR / GÜNEY
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HALİL GENÇAY SAADET
AFYONKARAHİSAR / HAYDARLI
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ABDULLAH TALHA CANDAN SAADET
AFYONKARAHİSAR / HOCALAR
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HİDAYET ÇELEBİ SAADET
AFYONKARAHİSAR / İHSANİYE
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MUHAMMED TALHA BEYAZKAYA SAADET
AFYONKARAHİSAR / IŞIKLAR
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HASAN OĞUZ SAADET
AFYONKARAHİSAR / KARAADİLLİ
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SÜLEYMAN COŞKUN SAADET
AFYONKARAHİSAR / KARAMIKKARACAÖREN
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YAKUP ÖZGÖK SAADET
AFYONKARAHİSAR / KAYIHAN
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MUHAMMET FATİH TABAK SAADET
AFYONKARAHİSAR / KILIÇARSLAN
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RECEP USLU SAADET
AFYONKARAHİSAR / KIRKA
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KADİR ANIŞ SAADET
AFYONKARAHİSAR / KIZILÖREN
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ADEM ÇELİKTAŞ SAADET
AFYONKARAHİSAR / KOCAÖZ
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SEVGİ USTA SAADET
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MELİKE KURŞUN SAADET
AFYONKARAHİSAR / KÜÇÜKHÜYÜK
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BEYTULLAH KARATAŞ SAADET
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AHMET GÜL SAADET
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NUMAN TÜRKAY SAADET
AFYONKARAHİSAR / ÖZBURUN
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ŞÜKRÜ EŞME SAADET
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AHMET OĞUZ SAADET
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MUSTAFA TAŞKAPI SAADET
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FATMA COŞKUN SAADET
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NURETTİN AKKAYA SAADET
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HÜSEYİN AYVA SAADET
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MUSTAFA ZENGİN SAADET
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SANİYE HAZER SAADET
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MEHMET FATİH ŞENEL SAADET
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ÖMER TOPBAŞ SAADET
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AHMET ÖNAL SAADET
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ALKANAT KILINÇ SAADET
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RECEP TAYYİP GENÇAY SAADET
AFYONKARAHİSAR / TATARLI
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MENŞURE ZİŞAN ARIKAN SAADET
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ADEM DİKİCİ SAADET
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AYŞE GÜMÜŞKANAT SAADET
AFYONKARAHİSAR / YEŞİLÇİFTLİK