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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:25
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.89
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 118
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%92.65
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%6.83
Yalova Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %85.71
KENAN ŞENOL 26 %0.54 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TOKAT 2068 %39.55 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %80.85
YAŞAR BOZ 497 %2.70 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %97.83
LEYLA ZENGİN 136 %1.26 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %98.48
0 %0 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN ERGEN 165 %9.26 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.33
MEHMET TEMEL 1461 %58.89 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
YILDIRIM BAKKALOĞLU 59 %1.29 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
SELİM HAN ÇİÇEK 4 %1.48 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
ARMAN VATANSEVER 28 %1.97 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
İSRAFİL AKBAŞ 242 %6.44 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
CAN ERTAN 13 %0.55 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ALİ YILMAZ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
MUSTAFA NURTEN 87 %43.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı