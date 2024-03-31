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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:35
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 109
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%30.69
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.64 2
İL GENEL MECLİSİ
%27.13
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
ZEYNEL METE KADIOĞLU 2503 %51.92 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %60.66
MEHMET FATİH MART 1980 %10.37 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
LATİF KAHVECİOĞLU 0 %0 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %7.04
ÖMER TARHAN 654 %18.36 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %39.84
İBRAHİM ÇENET 17069 %39.64 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
NİHAT GÖÇER 0 %0 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT ŞANAL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN YILDIRIM 0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÇERÇİ 0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %7.14
ÖMER VARIŞLI 38 %14.84 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
RECEP SOY 115 %47.72 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÇALIK 0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
VELİ FİDAN 0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı