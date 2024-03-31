|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|2503
|%51.92
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %60.66
|MEHMET FATİH MART
|1980
|%10.37
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|LATİF KAHVECİOĞLU
|0
|%0
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %7.04
|ÖMER TARHAN
|654
|%18.36
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %39.84
|İBRAHİM ÇENET
|17069
|%39.64
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAT GÖÇER
|0
|%0
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT ŞANAL
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN YILDIRIM
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇERÇİ
|0
|%0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %7.14
|ÖMER VARIŞLI
|38
|%14.84
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|RECEP SOY
|115
|%47.72
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇALIK
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|VELİ FİDAN
|0
|%0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|0
|%0
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