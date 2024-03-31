|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %30.25
|0
|%0
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %26.20
|HİDAYET KILINÇ
|3672
|%34.55
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %71.88
|0
|%0
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %83.78
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|5395
|%38.13
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
|ALİ RIZA GENÇ
|2093
|%47.15
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %32.98
|MUSTAFA KARA
|12443
|%41.70
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %79.17
|FATİH ÖNGE
|5134
|%35.68
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %53.14
|0
|%0
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MUT
Açılan Sandık Oranı %22.22
|VOLKAN ŞEKER
|2319
|%31.21
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %58.31
|SADIK ALTUNOK
|16862
|%35.87
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %25.46
|MAHMUT TAT
|16549
|%35.92
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %30.97
|ALİ ÖZ
|19618
|%38.30
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %30.96
|0
|%0
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