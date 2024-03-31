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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 22:25
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 116
  • Kazandığı Belde Sayısı 41
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%60.34
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.82 3
İL GENEL MECLİSİ
%21.14
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %30.25
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %26.20
HİDAYET KILINÇ 3672 %34.55 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %71.88
0 %0 Detay
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.78
MUSTAFA ÇETİNKAYA 5395 %38.13 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %72.41
ALİ RIZA GENÇ 2093 %47.15 Detay
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %32.98
MUSTAFA KARA 12443 %41.70 Detay
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %79.17
FATİH ÖNGE 5134 %35.68 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %53.14
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %22.22
VOLKAN ŞEKER 2319 %31.21 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %58.31
SADIK ALTUNOK 16862 %35.87 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %25.46
MAHMUT TAT 16549 %35.92 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %30.97
ALİ ÖZ 19618 %38.30 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %30.96
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı