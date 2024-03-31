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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:35
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.60
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 112
  • Kazandığı Belde Sayısı 32
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%47.64
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.98 2
İL GENEL MECLİSİ
%15.00
Kars Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL KEREM AYDIN 73 %6.34 Detay
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL MERT 111 %8.16 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %66.67
0 %0 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRULLAH KOMAN 2652 %25.36 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %42.56
ÖTÜKEN SENGER 7297 %38.98 Detay
SARIKAMIŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR KILIÇ 2978 %41.56 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %76.92
0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı