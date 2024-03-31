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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:25
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.14
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 110
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%28.09
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.30
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %2.38
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.82
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.76
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %7.87
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %4.86
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.78
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %10.41
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %17.04
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %3.01
SERKAN TOPER 334 %11.84 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.89
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %10.24
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %8.03
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %7.48
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %15.23
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.79
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %5.51
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %4.87
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.19
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.65
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.52
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %15.81
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.23
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %4.68
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %6.25
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.83
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %5.56
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %3.14
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %3.99
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %35.11
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %4.57
VOLKAN YILMAZ 1207 %34.61 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %6.21
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %5.15
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %5.12
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %7.76
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.62
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %4.39
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %17.34
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı