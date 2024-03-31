|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %2.38
|0
|%0
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|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %5.82
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0.76
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %7.87
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %4.86
|0
|%0
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|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %2.78
|0
|%0
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|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %2.40
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %10.41
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %17.04
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %3.01
|SERKAN TOPER
|334
|%11.84
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %0.89
|0
|%0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %10.24
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %8.03
|0
|%0
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %7.48
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %15.23
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %7.79
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %5.51
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %4.87
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %2.19
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %2.65
|0
|%0
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|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %2.52
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %15.81
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %1.23
|0
|%0
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|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %4.68
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %6.25
|0
|%0
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|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %5.83
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %5.56
|0
|%0
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|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %3.14
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %3.99
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %1.16
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %35.11
|0
|%0
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|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %4.57
|VOLKAN YILMAZ
|1207
|%34.61
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ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %6.21
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %5.15
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %5.12
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %7.76
|0
|%0
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|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %1.62
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %4.39
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %17.34
|0
|%0
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