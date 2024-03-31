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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.57
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 111
  • Kazandığı Belde Sayısı 32
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%46.49
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%9.99 1
İL GENEL MECLİSİ
%20.04
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %55.56
AKSOY KARADUMAN 66 %10.28 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
AZİZ ERASLAN 1021 %30.00 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %47.83
MEHMET DEMİREL 1043 %24.25 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %40.00
HAKAN DEMİRTAŞ 65 %5.46 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %40.00
METE ELCİM 143 %17.33 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM GÜNDÜZ 363 %7.80 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %47.58
YUSUF ZİYA GÜNAYDIN 6103 %9.99 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %92.31
MEVLÜT KARATAŞ 1041 %19.03 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %73.33
HÜSEYİN BAYKAL 976 %43.46 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM KUTLU 597 %41.95 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLER KÜÇÜKEROĞLU 247 %8.36 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %69.64
HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ 1260 %15.78 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT BAYSAL 19 %1.23 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DURMUŞ 0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP TOPRAK 0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
MEMİŞ KAYNAK 41 %17.15 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL HAKAN TÜREN 0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %42.86
KADİR MİNNET 141 %35.61 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
SEZAYİ ÇAKIR 354 %31.08 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN PALA 0 %0 Detay
SAV Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUSTAFA AVŞAR 124 %41.06 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %11.11
CANER TOPÇU 4 %2.44 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı