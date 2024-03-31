|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %55.56
|AKSOY KARADUMAN
|66
|%10.28
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %93.33
|AZİZ ERASLAN
|1021
|%30.00
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %47.83
|MEHMET DEMİREL
|1043
|%24.25
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %40.00
|HAKAN DEMİRTAŞ
|65
|%5.46
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|METE ELCİM
|143
|%17.33
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM GÜNDÜZ
|363
|%7.80
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %47.58
|YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
|6103
|%9.99
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %92.31
|MEVLÜT KARATAŞ
|1041
|%19.03
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %73.33
|HÜSEYİN BAYKAL
|976
|%43.46
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KASIM KUTLU
|597
|%41.95
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLER KÜÇÜKEROĞLU
|247
|%8.36
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %69.64
|HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
|1260
|%15.78
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT BAYSAL
|19
|%1.23
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DURMUŞ
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP TOPRAK
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MEMİŞ KAYNAK
|41
|%17.15
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL HAKAN TÜREN
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %42.86
|KADİR MİNNET
|141
|%35.61
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|SEZAYİ ÇAKIR
|354
|%31.08
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN PALA
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MUSTAFA AVŞAR
|124
|%41.06
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|CANER TOPÇU
|4
|%2.44
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