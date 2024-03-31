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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:40
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 109
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%32.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%6.51
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %7.69
0 %0 Detay
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %8.92
0 %0 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %6.67
0 %0 Detay
BELEN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %27.16
İBRAHİM GÜL 2789 %43.93 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %5.90
0 %0 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %5.69
ÖMER OĞUZ UÇAR 1200 %32.99 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %40.40
ERHAN AKI 3428 %36.33 Detay
HASSA
Açılan Sandık Oranı %5.22
0 %0 Detay
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %8.96
0 %0 Detay
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %26.53
0 %0 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET DELİ 0 %0 Detay
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %35.05
0 %0 Detay
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %20.54
0 %0 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %6.12
0 %0 Detay
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %16.19
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı