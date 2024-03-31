|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %7.69
|0
|%0
|Detay
|
ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %8.92
|0
|%0
|Detay
|
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %6.67
|0
|%0
|Detay
|
BELEN
Açılan Sandık Oranı %27.16
|İBRAHİM GÜL
|2789
|%43.93
|Detay
|
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %5.90
|0
|%0
|Detay
|
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %5.69
|ÖMER OĞUZ UÇAR
|1200
|%32.99
|Detay
|
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %40.40
|ERHAN AKI
|3428
|%36.33
|Detay
|
HASSA
Açılan Sandık Oranı %5.22
|0
|%0
|Detay
|
İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %8.96
|0
|%0
|Detay
|
KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %26.53
|0
|%0
|Detay
|
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DELİ
|0
|%0
|Detay
|
PAYAS
Açılan Sandık Oranı %35.05
|0
|%0
|Detay
|
REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %20.54
|0
|%0
|Detay
|
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %6.12
|0
|%0
|Detay
|
YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %16.19
|0
|%0
|Detay