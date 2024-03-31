|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZDEMİR
|6074
|%32.98
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %94.44
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
|BÜLENT TİRYAKİ
|2637
|%44.44
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %87.54
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %98.43
|MEHMET SAİT KILIÇ
|6384
|%33.37
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %77.55
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %95.45
|0
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %96.83
|0
|%0
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