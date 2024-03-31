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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 23:50
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.66
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 119
  • Kazandığı Belde Sayısı 52
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%79.88
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.78
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZDEMİR 6074 %32.98 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %94.44
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %95.65
BÜLENT TİRYAKİ 2637 %44.44 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %87.54
0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %78.10
0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %98.43
MEHMET SAİT KILIÇ 6384 %33.37 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %77.55
0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %95.45
0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %96.83
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı