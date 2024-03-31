60
Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.14
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 113
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 3
İL GENEL MECLİSİ
%7.29
Eskişehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALPU
Açılan Sandık Oranı %28.89
ALPARSLAN KOKULU 371 %37.14 Detay
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %10.34
0 %0 Detay
ÇİFTELER Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %2.00
KADİR BIYIK 92 %30.46 Detay
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %11.54
0 %0 Detay
HAN
Açılan Sandık Oranı %23.53
0 %0 Detay
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %23.33
0 %0 Detay
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %9.09
0 %0 Detay
MİHALIÇÇIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %8.47
HALİL SAMİ BARIŞ 191 %58.23 Detay
ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %4.00
0 %0 Detay
SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SEYİTGAZİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.43
ERHAN ERDEN 932 %47.82 Detay
SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %9.38
0 %0 Detay
TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %4.17
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı