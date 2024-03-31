|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALPU
Açılan Sandık Oranı %28.89
|ALPARSLAN KOKULU
|371
|%37.14
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BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı %10.34
|0
|%0
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ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı %2.00
|KADİR BIYIK
|92
|%30.46
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GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %11.54
|0
|%0
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HAN
Açılan Sandık Oranı %23.53
|0
|%0
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İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|0
|%0
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MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı %23.33
|0
|%0
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MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %9.09
|0
|%0
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MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %8.47
|HALİL SAMİ BARIŞ
|191
|%58.23
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ODUNPAZARI
Açılan Sandık Oranı %4.00
|0
|%0
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SARICAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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SEYİTGAZİ
Açılan Sandık Oranı %30.43
|ERHAN ERDEN
|932
|%47.82
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SİVRİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %9.38
|0
|%0
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TEPEBAŞI
Açılan Sandık Oranı %4.17
|0
|%0
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