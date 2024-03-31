|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %24.75
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %20.00
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %18.97
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %21.55
|0
|%0
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %25.78
|0
|%0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %35.25
|AHMET COŞKUN
|773
|%42.87
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %13.56
|0
|%0
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %42.57
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.19
|0
|%0
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %31.03
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %31.20
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %10.64
|VEDAT ERGÜN
|40
|%14.71
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %13.49
|0
|%0
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %11.58
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %46.67
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %24.72
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %10.23
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %26.58
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %20.69
|SİNAN AYDIN
|352
|%43.46
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %14.99
|0
|%0
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