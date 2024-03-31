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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 19:50
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.14
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 113
  • Kazandığı Belde Sayısı 22
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%19.05
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%2.14
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %24.75
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %18.97
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %21.55
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %25.78
0 %0 Detay
İSPİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %35.25
AHMET COŞKUN 773 %42.87 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %13.56
0 %0 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %42.57
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %30.19
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %31.03
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %31.20
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %10.64
VEDAT ERGÜN 40 %14.71 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %13.49
0 %0 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %11.58
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %46.67
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %24.72
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %10.23
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %26.58
0 %0 Detay
UZUNDERE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %20.69
SİNAN AYDIN 352 %43.46 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %14.99
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı