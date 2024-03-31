|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %22.22
|OKTAY EFE
|219
|%53.16
|Detay
|
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %69.23
|MEHMET ELÇİ
|1248
|%54.07
|Detay
|
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %91.67
|CEVDET BAYRAM
|436
|%46.98
|Detay
|
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARAMAN
|444
|%45.08
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %45.68
|BEKİR AKSUN
|14360
|%44.74
|Detay
|
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|YUSUF TEKTAŞ
|309
|%55.88
|Detay
|
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %30.00
|0
|%0
|Detay
|
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
|MEHMET YILMAZ
|509
|%42.31
|Detay
|
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|LÜTFİ YAKUT
|914
|%48.31
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|İBRAHİM TAHA ÇETİNKAYA
|0
|%0
|Detay
|
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|SAİT DURGUN
|274
|%46.13
|Detay
|
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|RESUL KILIÇ
|0
|%0
|Detay
|
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
|BÜNYAMİ ADİL ERDEM
|5
|%13.89
|Detay
|
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|BAYRAM BİLİCİ
|222
|%60.66
|Detay
|
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
|AYKUT ARTUÇ
|2
|%0.38
|Detay