|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %50.33
|0
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %32.42
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %46.04
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %29.61
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %35.42
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %15.31
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %20.34
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %29.62
|0
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %30.99
|0
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %76.09
|0
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %26.25
|0
|%0
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %21.95
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %27.18
|0
|%0
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %30.85
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %23.08
|0
|%0
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SUR
Açılan Sandık Oranı %33.77
|YUSUF ERDİN
|29
|%0.25
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.03
|0
|%0
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