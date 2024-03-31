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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:40
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.22
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 109
  • Kazandığı Belde Sayısı 31
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%32.21
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %50.33
0 %0 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %32.42
0 %0 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %46.04
0 %0 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %29.61
0 %0 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %35.42
0 %0 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %15.31
0 %0 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %20.34
0 %0 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %29.62
0 %0 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %30.99
0 %0 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %76.09
0 %0 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %26.25
0 %0 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %21.95
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %27.18
0 %0 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %30.85
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %23.08
0 %0 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %33.77
YUSUF ERDİN 29 %0.25 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %35.03
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı